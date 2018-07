=== Einstufung: Bestätigt Buy Kursziel: Erhöht auf 32 (31) Euro ===

Mit Home24 (NC) und Marley Spoon (NC) sind in den letzten Wochen zwei weitere Unternehmen aus dem Rocket-Internet-Portfolio an die Börse gegangen und sind entsprechend bewertet worden - was auch den Wert des Gesamtunternehmens besser einschätzbar macht, wie die Deutsche Bank erklärt. Der Markt scheine bei Rocket aber noch immer nicht die Investitionen außerhalb des flüssigen Portfolios zu honorieren - die Bewertung bewege sich weiter im Rahmen der Anteile an Hellofresh, Delivery Hero und Home24, und orientiere sich an der Nettobarposition von Rocket mit derzeit 28 Euro je Aktie.

Die zögerliche Haltung um die verbliebenen Beteiligungen sei angesichts der holprigen Wegstrecke seit dem Rocket-Börsengang im Oktober 2014 verständlich und die Bewertungen von Privatunternehmen bleiben volatil, wie die Analysten weiter urteilen. Aber es könne mehr Wert aus dem Portfolio gehoben werden angesichts Beteiligungen wie Global Fashion Group und Westwing, die Größe auch aus sich selbst entwickelten und vor allem mit Umsatzwachstum und Margensteigerungen die richtige Richtung einschlügen.

