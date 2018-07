FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 357 (420) P - BARCLAYS CUTS ESURE GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 220(264) P - BARCLAYS RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6450 (6400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4630 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 600 (950) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TOPPS TILES PRICE TARGET TO 65 (70) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2350 (2250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5200 (4700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3100 (3300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2840 (3000) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 275 (285) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS JUST GROUP TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 137 (166) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'BUY' - LIBERUM INITIATES MEDICX FUND LTD WITH 'BUY' - TARGET 90 PENCE - PEEL HUNT CUTS IWG PRICE TARGET TO 285 (300) PENCE - 'HOLD' - RBC INITIATES CVS GROUP WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 1230 PENCE - UBS CUTS RIGHTMOVE TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 4900 (4300) PENCE - UBS CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 645 (675) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 720 (670) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 770 (745) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 370 (315) PENCE - 'BUY'



