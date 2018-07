Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Eni von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Aufnahme der Gasförderung in Ghana verbesserten sich die Preisstruktur und die Produktionslaufzeiten, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Investoren schätzten dies bislang jedoch noch nicht angemessen ein. Der Fortschritt in Ghana bestätige den positiven Trend./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-07-06/11:22

ISIN: IT0003132476