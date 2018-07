Die Deutsche Bank hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Hold" mit einem Kursziel von 1525 Pence belassen. Der Verzicht der Briten auf das Konsumentengeschäft von Pfizer habe Investoren beruhigt hinsichtlich der Dividenden, schrieb Analyst Richard Parkes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das größte Risiko für die Markterwartungen an den Pharmariesen sei ein zunehmender Wettbewerb im hochprofitablen HIV-Geschäft./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-07-06/11:24

ISIN: GB0009252882