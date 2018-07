Mainz (ots) - Sonntag, 8. Juli 2018, 11:50 Uhr



ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste Live aus dem Sendezentrum Mainz



In Italien eine Vorspeise - bei uns die Frage der Fragen: Wer macht die beste Bolo im großen Italien-"Fernsehgarten"? "Dolce Vita" heißt es heute mit Andrea Kiewel und Giovanni Zarrella.



Gäste: Angelo Branduardi, Giovanni Zarrella, I Santo California, The Italian Tenors, Hansi Hinterseer, Rosanna Rocci, Nevio, Armando Quattrone, Il Grande Piano, Ryan Paris und andere. Italienisches Lebensgefühl trifft auf Unterhaltung pur.



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121