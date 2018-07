Der GBP/USD setzte seine Aufwärtsbewegung von der 1,3200 fort und so konnte in der vergangenen Stunde das neue Tageshoch gebildet werden. Die Korrektur vom 1,5-Wochenhoch kam in der Nacht zum Erliegen. Ausgelöst wurde die Abwärtsbewegung durch die Nachricht, dass Deutschland die neuen Zollpläne von Großbritanniens PM Theresa May für nicht umsetzbar ...

