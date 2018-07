Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Anlass der Studie ist der Verkauf eines Unternehmenspaket in Europa durch den Fusionspartner Praxair. Das gebe ihm Zuversicht, dass der Deal letztlich geschlossen wird zu einer höheren Bewertung, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Linde sprächen zudem der freien Barmittelzufluss, der höher sei als bei den Wettbewerbern./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-07-06/11:31

ISIN: DE0006483001