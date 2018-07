Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tritt zum Wochenschluss an Ort. Stützend wirken zwar positive Konjunkturdaten aus Deutschland, doch das bestimmende Thema bleibt die nächste Stufe im Handelsstreit zwischen den USA und China. Als Reaktion auf die amerikanischen Strafzölle auf chinesische Importe hat China Sonderabgaben auf Einfuhren aus den USA verhängt. Mehr als eine zaghafte Erholung liege daher nicht drin, sagten Händler.

Eine Einigung durch ausreichende Zugeständnisse scheine zwar immer noch möglich, im Moment liessen sich die Anleger aber nicht aus der Reserve locken, sagten Börsianer. Am Nachmittag steht der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus, vom dem man sich Hinweise für die Geldpolitik in den USA erhofft. Laut den am Vortag publizierten privaten ADP-Daten haben amerikanische Firmen im Juni weniger Jobs geschaffen als erwartet.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11 Uhr 0,01 Prozent tiefer bei 8'673,51 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,03 Prozent auf 1'428,93 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,07 Prozent auf 10'391,20 Zähler. Bei den 30 Blue Chips kommen auf 13 Gewinner 17 Verlierer.

Die Agenda für Firmennews ist am Freitag weitgehend leer. Gekauft werden zu Wochenschluss wie am Vortag Aktien wie Aryzta (+1,3%), ...

