Der Bedarf an Verkehrsjets soll einer Airbus-Prognose zufolge weiter steigen. Insbesondere bei Mittelstreckenjets sei mit Zuwachs zu rechnen.

Der Flugzeugbauer Airbus rechnet in den nächsten 20 Jahren mit einem weiter steigenden Bedarf an Verkehrsjets. In den Jahren 2018 bis 2037 würden weltweit voraussichtlich 37.390 neue Passagier- und Frachtmaschinen benötigt, teilte das Unternehmen am Freitag in London mit.

Das sind rund 2500 Maschinen mehr, als 2017 für die folgenden zwei Jahrzehnte vorausgesagt. Bei den Passagierflugzeugen ...

