Die HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22), einer der weltweit führenden Automobilzulieferer für Licht und Elektronik, verkauft ihre dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften FTZ Autodele & Verktoj A/S ("FTZ") und Inter-Team sp. z o.o. ("Inter-Team") an den schwedischen Großhändler Mekonomen AB.

Eine entsprechende Vereinbarung haben beide Unternehmen unterzeichnet. Der Kaufpreis beträgt 395 Millionen Euro (Cash- and debt-free). Zusätzlich erhält HELLA eine Zahlung in Höhe des Cashflows zwischen dem 30. November 2017 und dem Vollzug der Transaktion. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und wird ...

