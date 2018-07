Wenig verändert dürfte die Wall Street am Freitag in den Handel gehen. Am Markt setzt sich gegenwärtig die Hoffnung durch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die Wirtschaft nicht allzusehr beschädigen werde. Die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar gelten seit Mitternacht (Ortszeit Washington). China hat bereits erklärt, darauf mit Gegenzöllen in gleicher Höhe reagieren zu wollen. Hinzu kommen noch die Handelskonflikte zwischen den USA einerseits und Kanada, Mexiko und der EU andererseits. Dennoch winken einige Teilnehmer ab: "Die Handelskonflikte müssen noch deutlich zunehmen, bevor sie sich tatsächlich auf die Wirtschaft auswirken", sagt Anleihenexperte Andrew Jackson von Hermes Investment Management.

Dennoch verstärkten die aktuellen Auseinandersetzungen die Nervosität und die Unsicherheit, ergänzt er. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hatte Sorge wegen der Handelspolitik artikuliert, zugleich aber die Stärke der US-Ökonomie hervorgehoben. Hierüber wird am Freitag vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni Auskunft geben. Am Donnerstag war der ADP-Bericht etwas schwächer ausgefallen als erwartet, hatte aber erneut einen soliden Aufbau bei der Beschäftigtenzahl ausgewiesen. Die Teilnehmer dürften besonders auf das Lohnwachstum achten, denn dieses hält bislang nicht Schritt mit dem boomenden Arbeitsmarkt.

Die Aktien von Pricesmart stehen vorbörslich unter Abgabedruck, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal hinter den Erwartungen der Analysten geblieben sind. Das Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 18,7 Millionen Dollar bzw. 61 Cent je Aktie. Die Analysten hatten dagegen mit einem Ergebnis je Anteilsschein von 63 Cent gerechnet. Die Aktie verliert 8,5 Prozent.

July 06, 2018 05:31 ET (09:31 GMT)

