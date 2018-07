Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hapag-Lloyd auf "Sell" mit einem Kursziel von 31,70 Euro belassen. Die Frachtraten auf den Routen zwischen Ostasien und Südamerika seien sehr stark schwankend, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Grund hierfür sei eine starke Zunahme der Kapazitäten. Neue Anbieter stiegen in diesen Markt ein und auch die Übernahme von Hamburg Süd durch MoellerMaersk dürfte zu einem größeren Angebot beigetragen haben./bek/mis Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0052 2018-07-06/12:01

ISIN: DE000HLAG475