Montag, 09.07.2018 * (Nr. 248) Außenhandel (Ein-, Ausfuhr, Monatsvergleiche), Mai 2018 * (Nr. 249) Baupreise für Wohngebäude , Mai 2018



Dienstag, 10.07.2018 * (Nr. 250) Bauhauptgewerbe (Umsatz und Beschäftigte), April 2018 * (Nr. 251) Ehescheidungen, Jahr 2017 * (Nr. 252) Inlandstourismus, Mai 2018 * (Nr. 253) Weltweite Bevölkerungsentwicklung in Städten, Jahre 2018 bis 2030 * (Nr. 28) Zahl der Woche: Import von Sonnenbrillen, Jahr 2017



Mittwoch, 11.07.2018 * (Nr. 254) Zufriedenheit mit behördlichen Dienstleistungen zur Heirat/Lebenspartnerschaft, Jahr 2017



Donnerstag, 12.07.2018 * (Nr. 255) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex),Endgültige Ergebnisse, Juni 2018 * (Nr. 256) Baugenehmigungen, Januar - Mai 2018 * (Nr. 257) Insolvenzen, April 2018 * (Nr. 258) Pressekonferenz: Unfallentwicklung auf deutschen Straßen, Jahr 2017



Freitag, 13.07.2018 * (Nr. 259) Großhandelspreise, Juni 2018 * (Nr. 260) Ungenutztes Arbeitskräftepotenzial, Jahr 2017 * (Nr. 261) Fakten zu den WM-Finalisten, Jahr 2017 * (Nr. 262) Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, vorläufige Ergebnisse, Jahr 2017



