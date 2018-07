Gablitz (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateReport" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine 8,50% Aktienanleihe Plus (ISIN DE000UBS63A1/ WKN UBS63A) der UBS auf die Aktie der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) vor.Innerhalb des relativ kurzen Zeitraumes vom 26.01.2018 bis zum 27.06.2018 sei der Kurs der Commerzbank-Aktie von 13,82 Euro auf bis zu 7,91 Euro um mehr als 40 Prozent abgestürzt. In den vergangenen Tagen habe sich die Aktie jedoch wieder von den Jahrestiefstständen deutlich nach oben hin absetzen können. Mit dem Verkauf der Sparte Equity Markets & Commodities (EMC) an die Société Générale solle die Komplexität der Bank reduziert werden und Kapital für die Kerngeschäftsfelder der Commerzbank freigesetzt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...