Die US-Lagerbestandsdaten des Department of Energy und der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China belasten die Ölpreise. Kunden im Inland können mit leichten Abschlägen von bis zu 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl rechnen. Die Rohöllagerbestände stiegen in der letzten Woche um 1,2 Millionen Barrel an, wie das Department of Energy (DOE) am Donnerstag mitteilte. Entgegen der Erwartungen ...

