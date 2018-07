Die Commerzbank rechnet mit erheblichen negativen Auswirkungen durch den globalen Handelsstreit auf die Weltwirtschaft. Besonders betroffen dürften demnach kleine Schwellenländer sein, die stark vom Außenhandel abhängig sind. "Nach den meisten Analysen droht kurzfristig eine Dämpfung der Nachfrage, aber kein Einbruch", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Analyse von Commerzbank-Experte Bernd Weidensteiner. Wesentlich gravierender dürften aber die langfristigen Auswirkungen einer Deglobalisierung sein.

Am stärksten betroffen sein dürften demnach nicht die Hauptprotagonisten des Handelsstreits, sondern aufsteigende, kleinere Volkswirtschaften wie Vietnam und Thailand. Diese seien gerade dabei, sich in die Weltwirtschaft zu integrieren und stünden am Anfang einer Entwicklung, die China bereits vollzogen habe.

Eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und China hält Weidensteiner für wahrscheinlich, da beide Länder nicht nur ökonomisch, sondern auch geopolitisch Rivalen seien. Künftig könnte demnach gar ein Großteil des bilateralen Handels mit Zöllen belastet werden. Davon dürften dann auch Zulieferer in anderen Ländern, vor allem aus Asien, betroffen sein. So könne sich der Handelsstreit gerade für das ärmere Drittel der Welt als Problem erweisen.

"Die bereits reichen Länder werden es zwar besser verkraften. Aber auch dort drohen erhebliche ökonomische Kosten", so der Experte. Trotz jüngster Bemühungen um eine Entschärfung des Streits um Autozölle und der nach wie vor bestehenden politischen Verbundenheit müsse sich auch die EU auf eine weitere Eskalation des Handelsstreits mit den USA gefasst machen. Denn US-Präsident Donald Trump sehe die EU als wirtschaftlichen Rivalen und zugleich als vermeintlich schwächeren Gegenspieler./tos/jsl/jha/

