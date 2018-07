Der warme Frühling und die Fußball-Weltmeisterschaft haben bei Veltins für Rekordabsätze im ersten Halbjahr gesorgt. Insgesamt verkaufte die sauerländische Brauerei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 1,61 Millionen Hektoliter Bier und Biermischgetränke, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das waren rund 7,8 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Rund 15 000 Hektoliter rechnet Veltins allein der Nachfrage durch die Fußballweltmeisterschaft im Juni zu.

Im Mai war es demnach vor allem das gute Wetter, dass die Nachfrage ankurbelte. "Die Menschen haben schon lange nicht mehr so viele Schön-Wetter-Wochenenden erlebt wie in diesem Mai", teilte Veltins-Chef Volker Kuhl mit. Das Unternehmen müsse sich jedoch in Zukunft auch auf andere Witterungen einstellen, die den Absatz beeinflussten.

Wie Veltins haben alle Brauereien von den guten Bedingungen im ersten Halbjahr 2018 profitiert - auch wenn aktuelle Zahlen für Juni beim Statistischen Bundesamt noch nicht vorliegen. Zwischen Januar und Mai setzten sie in Deutschland 37,7 Millionen Hektoliter Bier und Mischgetränke ab. Das waren 1,2 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres.

Langfristig betrachtet ist der Bierabsatz allerdings deutlich rückläufig. Laut Bundesamt lag er zum Beginn des EU-Binnenmarkts im Jahr 1993 bei 112,1 Millionen Hektoliter. 2017 waren es noch 93,5 Millionen, auch wenn er in den Jahren zuvor wieder leicht gestiegen war./maa/DP/jha

