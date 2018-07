Bern (ots) - Der Nutzfahrzeug-Markt der Schweiz und des

Fürstentums Liechtenstein hat im zweiten Quartal kräftig Gas gegeben.

Lagen die Neuimmatrikulationen nach den ersten drei Monaten des

laufenden Jahres noch 9,1 Prozent hinter dem Vorjahreszeitraum

zurück, fehlen nun Stand Ende Juni gerade noch 0,2 Prozent oder 50

Einheiten auf das erste Halbjahr 2017. Personentransportfahrzeuge

können um 2,3 Prozent zulegen, leichte und schwere

Sachentransportfahrzeuge liegen 0,5 respektive 1,7 Prozent im Minus.

Insgesamt sind seit Januar 21'351 Nutzfahrzeuge neu auf die Strasse

gekommen.



Die Expertengruppe des Bundes hat ihre Konjunkturprognose von 2,4

Prozent Wachstum für 2018 gerade bekräftigt. Das Segment der leichten

Nutzfahrzeuge, das als ein Gradmesser der laufenden

Wirtschaftsentwicklung gilt, konnte diesen Ausblick im zweiten

Quartal bestätigten. Zwar liegt es mit 15'925 Einlösungen nach sechs

Monaten noch 0,5 Prozent oder 78 Einheiten hinter dem vergleichbaren

Vorjahreszeitraum zurück. Doch im ersten Quartal hatte das Minus noch

6,8 Prozent oder 532 Fahrzeuge betragen. Die Nachfrage nach

Lieferwagen, Transportern und Co. hat also deutlich angezogen, wovon

besonders die gewichtsstarken Fahrzeuge zwischen 3,45 und 3,5 Tonnen

profitieren können.



Auch der Lastwagen-Markt konnte seinen Rückstand auf das Vorjahr

deutlich reduzieren. Im ersten Halbjahr wurden 2'385 schwere

Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht immatrikuliert, 41 oder

1,7 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2017. Ende März

hatte der Rückgang zum Vorjahreszeitraum noch 89 Einlösungen oder 7,4

Prozent betragen. Der Aufwärtstrend ist also auch bei den schweren

Sachentransportfahrzeugen, deren Markt sehr volatil und daher schwer

zu prognostizieren ist, spürbar angekommen.



Bei den Personentransportfahrzeugen haben die vergangenen drei

warmen Monate den erhofften Aufschwung gebracht. Einmal mehr getragen

von den Wohnmobilen ist ihr Markt im ersten Halbjahr um 2,3 Prozent

auf 3'041 Fahrzeuge gewachsen, ein absolutes Plus von 69 Einheiten.

Davon entfielen allein 2'635 Anmeldungen auf die Camper, 78 mehr als

vor Jahresfrist. Die restlichen Unterkategorien wie Kleinbusse, Cars

und Busse hielten sich insgesamt ungefähr die Waage. «Der

Camping-Trend ist ungebrochen, die Zahlen im zweiten Quartal sind

regelrecht durch die Decke gegangen», erklärt

auto-schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik. «1'848 Wohnwagen sind

allein von April bis Juni auf die Strasse gekommen. Mit den warmen

Temperaturen steigt natürlich auch wieder die Lust am Draussen-Sein

und -Übernachten», so Wolnik weiter.



Zusammen mit den 157'910 Personenwagen wurden in der Schweiz und

im Fürstentum Liechtenstein im ersten Halbjahr 2018 insgesamt 179'261

neue Motorwagen in Verkehr gesetzt. Im Vergleich zum identischen

Vorjahreszeitraum stellt dies einen Rückgang von 0,6 Prozent oder

1'058 Fahrzeugen dar.



Die detaillierten Nutzfahrzeug-Zahlen nach Segmenten und Marken

stehen unter www.auto.swiss zur Verfügung.



