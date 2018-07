Am 28. Juni sah der TecDAX sein bisheriges Tief, seither geht es wieder nach oben. Ob das nun von Dauer sein wird, oder nicht, es fällt auf, dass ausgerechnet Aixtron (ISIN: DE000A1X3W00), eine der Kursraketen des Jahres 2017 und noch im März mit einem Sieben-Jahres-Hoch dabei, nicht mitzieht. Kein gutes Zeichen … sofern man hier auf der Log-Seite aktiv wäre.

Hier hat sichtbar ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Die Marktteilnehmer sehen die Perspektive der Aktie jetzt ebenso konsequent kritisch, wie man sie bis März noch positiv sah. Der Grund liegt in der Erkenntnis, dass der US-Handelskrieg mit dem Rest der Welt eskaliert und damit Druck auf das weltweite Wachstum entstehen wird. Druck, der bis in Ecken reichen kann, an die heute noch niemand denkt, der ...

