Die Unsicherheit der Märkte in Bezug auf den sich ausbreitenden Protektionismus verdeutlichte sich in der vergangenen Woche. Sie verlief Seitwärts und spiegelt damit die Unsicherheit der Marktteilnehmer wieder. Welche Marken im S&P 500 Future in den kommenden Handelstagen von Bedeutung sind, soll die folgende Chartanalyse klären. Trend des Tagescharts: Seitwärts/Abwärts Der abgebildete Tageschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...