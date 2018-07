Rund 28 Prozent Gesamtausschüttung in 2018: Wer sich an dem im vergangenen Jahr platzierten HEP Solar Japan 1 beteiligt hatte, kann sich jetzt über ein schönes Plus auf seinem Konto freuen. Der Fonds investiert in verschiedene Solarparks in Japan.Der im vergangenen Jahr platzierte Solarfonds HEP Solar Japan 1 sorgt für gute Stimmung bei den Anlegern: Aufgrund von Kosteneinsparungen und der Akquisition von vier neuen Solarparks sowie deren Fremdfinanzierung kann nach Angaben von hep capital zum 30. September 2018 nicht nur die prognostizierte Ausschüttung in Höhe von acht Prozent geleistet werden, sondern im vierten Quartal wird zusätzlich eine Sonderausschüttung von etwa 20 Prozent folgen. Somit erhalten die Investoren attraktive 28 Prozent auf ihre Einlage.

