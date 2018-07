Berlin (ots) - Die heute von Bayern und Nordrhein-Westfalen in den Bundesrat eingebrachten Entschließungsanträge für eine Unternehmensteuerreform kommentiert BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang: "Deutschland braucht wettbewerbsfähiges Steuerrecht"



- "Die Bundesratsinitiativen von Bayern und NRW gehen genau in die richtige Richtung: Die Vorschläge sind der richtige Weg, um die Position der deutschen Unternehmen im globalen Wettbewerb zu stärken sowie Wachstum und Beschäftigung am Unternehmensstandort Deutschland zu sichern.



- Die Bundesregierung muss jetzt reagieren und auch in Deutschland ein wettbewerbsfähiges Steuerrecht für die Unternehmen schaffen. Nach zehn Jahren Reformstillstand und mit Blick auf den internationalen Steuerwettbewerb müssen sich endlich auch in Deutschland die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessern."



OTS: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6570.rss2



Pressekontakt: BDI Bundesverband der Dt. Industrie Presse und Öffentlichkeitsarbeit Breite Straße 29 10178 Berlin Tel.: 030 20 28 1450 Fax: 030 20 28 2450 Email: presse@bdi.eu Internet: http://www.bdi.eu