Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anstiegsdynamik des Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat in den letzten Tagen nachgelassen, so die Analysten der Helaba.Er konsolidiere unterhalb des vorläufigen Hochs, das er Anfang der Woche bei 162,89 markiert habe. Die Tagestechnik trübe sich zusehends ein. So stehe der MACD unmittelbar vor einem Verkaufssignal, das Kursmomentum sei rückläufig und der ADX gebe nach. Insofern scheine die Luft nach oben dünner zu werden. Widerstände seien bei 163,03 und am Kontrakthoch bei 164,19 zu finden. Erste Unterstützungen würden die Analysten im Bereich 161,75/85 lokalisieren. Die 21-Tageslinie verlaufe bei 161,68. (06.07.2018/alc/a/a) ...

