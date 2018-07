Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Am 21. Juni 2018 gab die Vonovia SE ("Vonovia") (ISIN DE000A1ML7J1/ WKN A1ML7J) über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH ("Vonovia Acquisition Holding") das Ergebnis des empfohlenen öffentlichen Barangebots an die Aktionäre der Victoria Park AB (publ) ("Victoria Park") zur Übernahme aller Aktien der Victoria Park durch die Vonovia Acquisition Holding (das "Angebot") bekannt, so Vonovia in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

