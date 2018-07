Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den Monaten April bis Juni 2018 setzte sich die etwas weniger dynamische Entwicklung am Primärmarkt für EUR-Corporate Bonds fort, so Ulrich Kirschner, CFA von der Helaba.Mit knapp 85 Mrd. EUR in 145 Transaktionen sei das Q2-Emissionsvolumen deutlich unter dem Ergebnis der entsprechenden Monate in den beiden vorangegangenen Jahren geblieben. Im ersten Halbjahr seien insgesamt 164 Mrd. EUR und damit rund 40 Mrd. EUR weniger als im Vergleichszeitraum 2017 platziert worden. Insbesondere die Monate Mai und Juni seien relativ schwach ausgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...