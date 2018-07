Wien (www.anleihencheck.de) - Im Anleihemarkt lauern massive Risiken, so die Experten von "FONDS professionell".Bond-Anleger könnten bald Probleme bekommen, warne Rolf Ehlhardt, Vermögensverwalter bei I.C.M. Independent Capital Management - und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht. Sollte die US-Notenbank FED weitere Zinsschritte vornehmen, könnte es im Bereich der Hochzinsanleihen in US-Dollar erste Zahlungsausfälle geben. Viele Schrottanleihen seien nur deshalb noch am Markt, weil sich ihre Emittenten dank der extrem niedrigen Zinsen refinanzieren könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...