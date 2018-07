Wenn es kracht, dann aber richtig, so oder so ähnlich dürften die Anleger von Osram die letzten Wochen wahrgenommen haben. Die Aktie des früheren Glühmittelherstellers ist seit Anfang des Jahres um über 50 % gefallen und allein in den letzten gut zwei Wochen um mehr als 30 %. Das zweite Quartal lief wohl nicht so wie geplant und der Vorstand musste eine Anpassung an der Prognose vornehmen. Dies und der weiter anhaltende Handelsstreit mit China belasten das Unternehmen.

