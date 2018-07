Das liest man eher selten bei einem DAX Konzern! Von ThyssenKrupp wurde am Donnerstag mitgeteilt, dass der amtierende Vorsitzende des Vorstands - Dr. Heinrich Hiesinger -den Aufsichtsrat des Unternehmens um, Zitat: "Gespräche zur einvernehmlichen Auflösung seines Mandats" gebeten habe. In der ersten Reaktion dazu hieß es von Unternehmensseite, dass der Aufsichtsrat am Freitag dazu zusammentreten wird. Dann werde "über die Bitte von Herrn Dr. Hiesinger" beraten und entschieden. Über die Gründe ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...