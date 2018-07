Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Die Berichtssaison zum zweiten Quartal der Investitionsgüterkonzerne dürfte insgesamt solide ausfallen, schrieben die für den Sektor ständigen Analysten in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Sie hoben ihre Erwartungen für den Sektor etwas an. Für 2019 seien die Perspektiven indes etwas trister. Gegen Ende 2018 dürfte das Wachstum nachlassen./mis/bek Datum der Analyse: 06.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

