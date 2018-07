Die Bundesregierung hat sich besorgt über die wetterbedingten Ernteprobleme der deutschen Bauern gezeigt, will aber über Hilfen erst nach den Ernteberichten im August entscheiden. Dann werde man die Lage bewerten, sagte eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. "Das Ganze ist mit Sorge zu betrachten", sagte sie. Zuständig seien in erster Linie die Länder. Der Deutsche Bauernverband erwartet wegen der langen Trockenheit in vielen Teilen Deutschlands große Ernteausfälle und verlangt Hilfen für Landwirte. Die Lage ist nach Angaben des Verbands existenzbedrohend./ted/DP/jha

