Hamburg (ots) - Der Hamburger Ticketanbieter myticket startet heute den von Fans lang erwarteten Vorverkauf für sämtliche deutschen Tour-Termine der "Heartbeat of Home"-Shows. Die neue Tanzshow der Produzenten von "Riverdance", die ihre Deutschlandpremiere im Februar 2019 feiern wird, gilt international bereits als Großerfolg. Die erwarteten Vorverkaufszahlen für die begrenzt erhältlichen Tickets liegen entsprechend hoch, so dass für die wenigen Termine im deutschsprachigen Raum mit ausverkauften Hallen zu rechnen ist.



"Heartbeat of Home" wurde von den erfahrenen Produzenten der bis heute erfolgreichsten Tanzshow "Riverdance" konzipiert und entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Komponisten Brian Byrne, der bereits mit Popstars wie Katy Perry und Barbra Streisand gearbeitet hat, entstand so ein musikalisches und optisches Erlebnis, das zweifelsfrei als spektakulärer Nachfolger von "Riverdance" gesehen werden darf. Dass es sich dabei aber nicht nur um eine Fortsetzung, sondern um eine ebenso aufwändige wie beeindruckende Weiterentwicklung des Publikumslieblings handelt, zeigt unter anderem das internationale Presse-Echo: Für die Choreographien aus irischen, lateinamerikanischen und afro-kubanischen Tanzstilen werden durchgehend Bestnoten vergeben.



"Mitreißend" ist für viele Besucher die treffendste Beschreibung der Show "Heartbeat of Home", die bereits 2013 Weltpremiere im Dubliner Bord Gáis Energy Theatre feierte und in der Folge mit international ausverkauften Tourneedaten zum Welterfolg wurde. Von der energetischen Live-Musik über High-End-Videoproduktionen bis hin zu den international kompatiblen Tanzstilen Stepptanz, Flamenco, Tap Dance, Tango, Salsa und Hip Hop verfügt "Heartbeat of Home" über alle Zutaten für ein nachhaltig beeindruckendes Show-Erlebnis.



"Wir freuen uns, unseren Kunden ein so überwältigendes Event präsentieren zu können", erklärt Moritz Schwenkow, CEO von myticket. "Die Show misst sich international besonders in den Metropolen mit so vielen großartigen Produktionen, sticht aber überall weit heraus. Wer hier dabei sein kann, der wird sich vermutlich über Jahre daran erinnern."



