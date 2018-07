Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta017/06.07.2018/13:00) - - Ausbau der Positionierung als Innovationsführer für Baustoffe und Komplettlösungen - Weiterentwicklung des Geschäfts durch Investitionen in bestehende Standorte



Die Wienerberger AG, einer der führenden Baustoffproduzenten in Zentral- und Osteuropa, beschleunigt seinen Wachstumskurs in Rumänien durch Ausbau des laufenden Geschäfts und Investitionen in bestehende Standorte. Das Unternehmen steigt aus der geplanten Akquisition des rumänischen Ziegelproduzenten Brikston aus und zieht den Antrag bei der zuständigen Kartellbehörde zurück.



Heimo Scheuch, CEO der Wienerberger AG, dazu: "Unser Ziel ist es, unsere industriellen Plattformen zu stärken und unser Wachstum zu beschleunigen. Wir sind in Rumänien sehr gut aufgestellt und sehen attraktive Wachstumschancen im bestehenden Portfolio. Daher setzen wir auf den Ausbau unserer bestehenden Strukturen durch organische Wachstumsprojekte. Ich schließe auch eine Verbreiterung unseres lokalen Portfolios durch andere Baustoffe zukünftig nicht aus."



Die Wienerberger Gruppe ist seit 1998 in Rumänien präsent und gehört zu den größten Baustoffproduzenten des Landes. Das Unternehmen betreibt insgesamt sechs Produktionsstandorte für Mauerziegel sowie Betonpflastersteine und beschäftigt rund 470 Mitarbeiter. 2017 erwirtschaftete Wienerberger in Rumänien einen Umsatz von etwas mehr als 76 Mio. Eur. Das osteuropäische Land ist einer der größten Märkte in der Region CEE mit einem gesunden und wachsenden Wohnbaumarkt. Ziegel gehören zu den beliebtesten und meist verwendeten Baustoffen.



"Als Innovationsführer hat Wienerberger das Baugeschehen in Rumänien in den letzten 20 Jahren maßgeblich gestaltet. Wir haben konsequent in unsere rumänischen Aktivitäten investiert. Dies werden wir fortführen und unsere bestehenden Standorte ausbauen. Unsere Kraft setzen wir in die Vertiefung unserer Kundenbeziehungen sowie die Weiterentwicklung innovativer Produkte und digitaler Technologien," so Heimo Scheuch.



Wienerberger AG Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Zentral-Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2017 einen Umsatz von 3.120 Mio. Eur und ein EBITDA von 415 Mio. Eur.



Die Wienerberger AG ist zu 100 % im Streubesitz, wobei der überwiegende Anteil der Aktien von nationalen und internationalen institutionellen Investoren gehalten wird. Weiterführende Informationen zur Eigentümerstruktur finden Sie unter https://www.wienerberger.com/de/investor-relations/die-wienerberger-aktie/die-wi enerberger-aktie/aktionärsstruktur.



