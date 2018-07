Intelligentes Monitoring ist ein Weg, um Kosten für den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen zu senken. Als Reaktion auf die Resonanz für seine Lösung auf der Smarter E kündigte Solytic an, die automatisierten Analysefunktionen weiter verbessern zu wollen. Die Markteinführung des neuen Produkts ist für 2019 geplant.Solytic will weiter in automatisierte Analysefunktionen für sein intelligentes Monitoringsystem bei Photovoltaik-Anlagen investieren. Dies sei durch das große Interesse des innovativen Ansatzes des Unternehmens auf der Smarter E in München erneut vom Markt bekräftigt worden, erklärt Solytic-Mitgründer ...

