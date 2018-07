Europäische Aktienmärkte eröffnen höher, bewegen sich aber nach der Ankündigung Chinas weiter nach unten DE30 testet wichtigen Widerstand, fällt dann aber zurück Thyssenkrupp (TKA.DE) steigt nach Ausscheiden des CEO

Die europäischen Aktienmärkte eröffneten heute zwar höher, doch die Gewinne konnten nicht lange gehalten werden. Die Stimmung hat sich nach der chinesischen Ankündigung bezüglich der Strafzölle verschlechtert. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums wurden Zölle auf US-Importe eingeführt, Details wurden bisher aber keine angegeben. Frühere Zugewinne, die bei chinesischen Aktien zu beobachten waren, sahen recht fragil aus. Grund dafür ist, dass diese letztendlich zum Großteil auf Hoffnungen beruhten, dass China nicht mit einem Vergeltungsschlag reagieren würde. Daher kann man erwarten, dass das erneute Nachziehen von Zöllen (jetzt ist der "Staffelstab" erneut in die USA gegangen - neue Zölle in Höhe von 16 Mrd. sind bereits in den kommenden zwei Wochen geplant) weiterhin auf der Performance weltweiter Aktien lastet. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den Aktien, die ein bedeutendes Absatzengagement ...

