DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (13.15 Uhr)

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,34 72,94 -0,8% -0,60 +21,7% Brent/ICE 76,66 77,39 -0,9% -0,73 +18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.255,04 1.257,88 -0,2% -2,84 -3,7% Silber (Spot) 16,01 16,06 -0,3% -0,04 -5,5% Platin (Spot) 837,90 843,00 -0,6% -5,10 -9,9% Kupfer-Future 2,81 2,81 -0,2% -0,01 -15,7%

Mit erneut deutlichen Abgaben zeigen sich zum Wochenausklang die Ölpreise, die damit ihre negative Tendenz vom Vortag fortsetzen. Hier wirkt der Anstieg der Ölvorräte vom Donnerstag nach, dazu kommen aber auch Sorgen bezüglich einer steigenden Ölfördermenge. Dies wird durch neue Opec-Daten untermauert. Auch der Goldpreis verzeichnet weitere Verluste. Das Protokoll der Fed vom Vorabend legt nahe, dass die US-Notenbank mit ihrem Zinserhöhungskurs fortfahren wird. Höhere Zinsen sind jedoch negativ für das zinslos gehaltene Edelmetall.

AUSBLICK AKTIEN USA

Wenig verändert dürfte die Wall Street am Freitag in den Handel gehen. Am Markt setzt sich gegenwärtig die Hoffnung durch, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China die Wirtschaft nicht allzusehr beschädigen werde. Die US-Strafzölle von 25 Prozent auf chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar gelten seit Mitternacht (Ortszeit Washington). Nur wenige Stunden später hat Peking wie angekündigt Gegenzölle verhängt. Details wurden allerdings nicht bekannt. Hinzu kommen noch die Handelskonflikte zwischen den USA einerseits und Kanada, Mexiko und der EU andererseits. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung hatte Sorge wegen der Handelspolitik artikuliert, zugleich aber die Stärke der US-Ökonomie hervorgehoben. Hierüber wird am Freitag vor allem der US-Arbeitsmarktbericht für Juni Auskunft geben. Am Donnerstag war der ADP-Bericht etwas schwächer ausgefallen als erwartet, hatte aber erneut einen soliden Aufbau bei der Beschäftigtenzahl ausgewiesen. Die Teilnehmer dürften besonders auf das Lohnwachstum achten, denn dieses hält bislang nicht Schritt mit dem boomenden Arbeitsmarkt. Die Aktien von Pricesmart stehen vorbörslich unter Abgabedruck, nachdem die Ergebnisse für das dritte Quartal hinter den Erwartungen der Analysten geblieben sind. Das Unternehmen vermeldete einen Nettogewinn von 18,7 Millionen Dollar bzw. 61 Cent je Aktie. Die Analysten hatten dagegen mit einem Ergebnis je Anteilsschein von 63 Cent gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Juni Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +223.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,30% gg Vm 14:30 Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -43,60 Mrd USD zuvor: -46,20 Mrd USD

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einer bisher starken Woche treten die Börsen in Europa am Freitag auf der Stelle. Übergeordnet lastet weiterhin die protektionistische Handelspolitik der USA auf der Stimmung. Über Nacht traten die Zölle zwischen den USA und China in Kraft. Weiterhin ist nicht geklärt, ob es auch zwischen den USA und Europa Zollschranken für Autos geben wird, oder ob sie komplett fallen könnten. Nach dem Plus am Vortag werden in den Aktien der Automobilhersteller erst einmal Gewinne mitgenommen, der Sektor verliert 0,8 Prozent. Die Aktien von Thyssenkrupp legen mit dem angebotenen Rücktritt von CEO Heinrich Hiesinger um 2,3 Prozent zu. Der Aufsichtsrat tritt gegenwärtig zusammen und dürfte unter anderem darüber sprechen, ob das Gesuch angenommen wird. Das Hauptthema sind die nun in Kraft getretenen US-Strafzölle auf chinesische Einfuhren im Volumen von 34 Milliarden Dollar. US-Präsident Trump hat bereits damit gedroht, dass die Zölle auf chinesische Güter auf ein Gesamtvolumen von 500 Milliarden Dollar ausgeweitet werden könnten. China hat sofort mit Gegenzöllen reagiert. Wegen des Risikos einer Eskalation des Handelsstreits lassen sich Anleger nicht aus der Reserve locken. Mit Spannung wird auch auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni am Nachmittag gewartet. Den Gewinner im DAX stellt die Aktie der Deutschen Bank, die um knapp 5 Prozent zulegt. Im Handel wird von Eindeckungen gesprochen, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn bereits über 37 Prozent an Wert verloren hatte. Zwischenzeitlich stützte ein Artikel in der Wirtschaftswoche, laut diesem sollen JP Morgan sowie die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Interesse an einem Einstieg haben. Inzwischen hat JP Morgan Chase mitgeteilt, kein Interesse an einem Einstieg zu haben. Für die Aktien der Smartphone-Zulieferer geht es nach einem negativen Ausblick von Samsung Electronics nach unten. Unter anderem fallen Dialog Semiconductor um 1,6 Prozent und AMS um 3,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.21 Uhr Do, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1714 +0,21% 1,1704 1,1701 -2,5% EUR/JPY 129,58 +0,20% 129,56 129,37 -4,2% EUR/CHF 1,1627 +0,12% 1,1619 1,1606 -0,7% EUR/GBP 0,8850 +0,09% 0,8847 1,1300 -0,5% USD/JPY 110,62 -0,04% 110,69 110,59 -1,8% GBP/USD 1,3235 +0,11% 1,3230 1,3221 -2,1% Bitcoin BTC/USD 6.609,27 +0,4% 6.592,43 6.669,66 -51,6%

Der Euro notiert um die Marke von 1,17 Dollar und kann damit seine jüngsten Gewinne behaupten. Dabei sorgen die überraschend starken Daten zur deutschen Produktion im produzierenden Gewerbe für weitere Unterstützung. Am Vortag hatten bereits die deutschen Auftragseingänge positiv überrascht. Für den Dollar könnte vom anstehenden US-Arbeitsmarktbericht ein Impuls ausgehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Eine Erholung im Tagesverlauf haben die Kurse an den chinesischen Aktienmärkten am Freitag hingelegt. Nach Abgaben am Vormittag drehten die Indizes in der zweiten Handelshälfte ins Plus. Marktteilnehmer berichteten, dass die niedrigen Kurse Käufer angelockt hätten, nachdem es in jüngster Zeit stetig abwärts gegangen war. Mehr als eine Gegenbewegung wollten Händler darin jedoch noch nicht erkennen, denn das bestimmende Thema bleibt weiterhin die nächste Stufe im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem liegt der Schanghai-Composite auf Wochenbasis noch immer 3,5 Prozent im Minus. Der Schanghai-Composite gewann 0,5 Prozent auf 2.746 Punkte, nachdem er im frühen Handel noch um über 1 Prozent nachgegeben hatte. Finanzwerte führten die Erholung an, während Immobilienwerte weiter nachgaben. Am Freitag stehen in den USA zudem die wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Juni auf der Agenda. In Südkorea stand eine Gewinnwarnung von Samsung im Blick. Für die Aktie ging es um 2,3 Prozent nach unten, im Gefolge verlor die Aktie des Chipherstellers Hynix 1 Prozent. Dies reichte aber nicht aus, um den Leitindex ins Minus zu ziehen, der Kospi gewann 0,7 Prozent. Gestützt wurde er unter anderem von den schwergewichteten Aktien von Posco und Hyuandai Motor, die jeweils über 1 Prozent kletterten. Gegen den Trend in China hatte die Börse in Tokio bereits am Vormittag zugelegt. Zu Handelsschluss ging es für den Nikkei-225 um 1,1 Prozent auf 21.788 Punkte nach oben. Der Leitindex S&P/ASX 200 in Sydney stieg auf ein neues Zehnjahreshoch.

CREDIT

Weiter abwärts geht es am Freitag mit den Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Eine Reihe guter Konjunkturdaten aus Europa und relativ entspannte Aussagen der US-Notenbank in ihrem Sitzungsprotokoll vom Vorabend lassen Risikosorgen sinken. Mit Spannung wird jedoch darauf geblickt, welche Auswirkungen die am Berichtstag in Kraft getretenen US-Strafzölle gegen China haben werden. Eine Eskalation würde auch die Prämien wieder treiben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler darf vollautomatisierte Fahrzeuge in Peking testen

Der deutsche Autobauer Daimler darf vollautomatisierte Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen in Peking testen. Wie die Stuttgarter mitteilten, hat Daimler als "erster internationaler Autobauer" diese Erlaubnis erhalten. Damit habe das Unternehmen in China einen weiteren "wichtigen Meilenstein" bei seinen lokalen Forschungs- und Entwicklungsbestrebungen erreicht.

Deutsche Bank attraktiv für ausländische Investoren - Bericht

Der aktuell niedrige Börsenwert und der Brexit macht die Deutsche Bank laut einem Medienbericht attraktiv für Investoren. Die US-Investmentbank JP Morgan treibe "Gedankenspiele", möglicherweise bei der Deutschen Bank einzusteigen, berichtet die Wirtschaftswoche mit Verweis auf Spekulationen unter "Frankfurter Investmentbankern". Auch die Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) habe Interesse.

Mercedes-Benz trotz Delle im Juni auf Rekordfahrt

Der Premiumautobauer Mercedes-Benz hat im Juni zwar einen kleinen Absatzrückgang verzeichnet, eilt aber dennoch von Rekord zu Rekord. Der Absatz der Marke Mercedes-Benz sank im vergangenen Monat um 2,6 Prozent auf 203.783 Stück. Dennoch kann das Unternehmen auf das absatzstärkste Quartal seiner Geschichte zurückblicken. Von April bis Juni wurden 594.528 Kunden und damit 1,9 Prozent mehr ein neuer Mercedes-Benz geliefert.

CFO Kerkhoff soll Thyssenkrupp übergangsweise führen - Bericht

Thyssenkrupp wird nach Informationen des Handelsblattes zunächst einen Interimschef aus den eigenen Reihen bekommen. Nach dem Rückzug von Heinrich Hiesinger von der Konzernspitze werde der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung den derzeitigen Finanzchef Guido Kerkhoff übergangsweise mit der Führung des Konzerns betrauen, heißt es in dem Bericht, der sich auf Angaben aus dem Umfeld des Kontrollgremiums beruft.

Ermittler können beschlagnahmte VW-Akten auswerten

Der Volkswagen-Konzern ist mit dem Versuch gescheitert, die Auswertung von im Rahmen des Diesel-Skandals bei einer Anwaltskanzlei beschlagnahmten Akten juristisch zu verhindern. Das Bundesverfassungsgericht erklärte die Durchsuchungen bei der Kanzlei und die Beschlagnahme der Unterlagen für rechtens. Das Gericht nahm die Verfassungsbeschwerden des Konzerns sowie der US-Kanzlei Jones Day und dort beschäftigter Anwälte nicht an.

Bilfinger verliert Finanzchef Patzak vorzeitig

Bilfinger-Chef Tom Blades verliert seinen Finanzchef Klaus Patzak. Der 53-Jährige frühere Osram-Manager verlässt den Industriedienstleister per Ende September nach zwei Jahren auf eigenen Wunsch. Zu den Gründen machte Bilfinger keine Angaben. Aufsichtsratschef Eckhard Cordes erklärte, man bedauere die Entscheidung. Patzak habe sich große Verdienste bei der Neuausrichtung von Bilfinger erworben.

Hella verkauft dänische und polnische Großhandelsgesellschaften

Der deutsche Automobilzulieferer Hella verkauft seine dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften, FTZ Autodele & Verktoj und Inter-Team, an die schwedische Mekonomen AB. Wie das MDAX-Unternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Lippstadt mitteilte, liegt der Kaufpreis bei 395 Millionen Euro. Außerdem fließt Hella der zwischen dem 30. November 2017 und dem Vollzug der Transaktion anfallende Cashflow zu.

Airbus wird Jahreslieferziel trotz Halbjahrdelle erreichen

Der Chef von Airbus hält trotz eines eher schleppenden Flugzeugverkaufs im ersten Halbjahr am Jahresabsatzziel fest. Das Jahresziel zu erreichen werde "hart" sein, sagte CEO Tom Enders, fügte aber hinzu: "Es ist machbar." Die gemessen an den Auslieferungen Nummer zwei hinter Boeing hat in den ersten sechs Monaten nur 303 Maschinen ausgeliefert und damit weniger als im Vorjahr. Damit ist Airbus noch weit entfernt von den geplanten rund 800 Maschinen im Gesamtjahr.

Airbus erwartet Bedarf an Flugzeugen für 5,8 Bill Dollar bis 2037

Der europäische Flugzeugbauer Airbus geht davon aus, dass sich die weltweite Flotte an Flugzeugen in den kommenden 20 Jahren mehr als verdoppeln wird. Den Anstieg des Verkehrsaufkommens beziffert das Unternehmen wie im Vorjahr auf durchschnittlich 4,4 Prozent pro Jahr. Angefacht werde die Nachfrage vor allem durch die Zunahme des privaten Konsums in den Schwellenländern, höhere verfügbare Einkommen und die nahezu Verdoppelung der Mittelklasse weltweit.

Intel hält an Plänen für 5G-Mobilfunkmodem fest

Intel hat einen Medienbericht indirekt dementiert, wonach Apple ein Baseband von Intel nicht in dem für 2020 geplanten iPhone verwenden will. Die Kundenbindungen und der Fahrplan im Zusammenhang mit dem neuesten Mobilfunkstandard 5G für die Jahre 2018 bis 2020 hätten sich nicht geändert, teilte der Konzern per Email mit. "Wir bleiben unseren 5G-Plänen und -Projekten verpflichtet", hieß es.

JP Morgan verlagert wegen Brexit Stellen aus London - Memo

JP Morgan Chase & Co will im Zuge des Brexit offenbar Stellen von London in andere europäische Großstädte verlagern. Die US-Bank wolle ihre Präsenz an Standorten wie Paris, Madrid und Mailand verstärken und habe einige Dutzend Mitarbeiter aus allen Bereichen aufgefordert, über eine Versetzung nachzudenken, geht aus einem internen Schreiben hervor, in das das Wall Street Journal Einblick hatte.

Rolls-Royce verkauft Sparte ziviler Schiffsbau an Kongsberg

Die Rolls-Royce Holdings hat einen Käufer für die im Januar auf den Prüfstand gestellte Marinesparte gefunden. Sie wird nach Angaben der Gesellschaft für 500 Millionen Pfund Sterling, umgerechnet 566 Millionen Euro, an die Kongsberg Automotive ASA verkauft. Der Nettoerlös dürfte 350 Millionen bis 400 Millionen Pfund betragen. Das Geld soll zur Verbesserung der Bilanz sowie für potenzielle "Renditechancen" verwendet werden.

Rekordfahrt bei Samsung Electronics beendet - Erwartung verfehlt

Der Elektronikkonzern Samsung Electronics Co erwartet für das soeben beendete zweite Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 5 Prozent. Damit würde eine vier Quartale andauernde Rekordfahrt beendet. Zudem läge das Ergebnis unter der Markterwartung. Der weltweit größte Hersteller von Smartphones und Halbleitern stellte einen operativen Gewinn von 14,8 Billionen südkoreanischen Won, umgerechnet 11,3 Milliarden Euro, in Aussicht. Der Umsatz dürfte auf 58 von 61 Billionen Won sinken.

Frankreich-Urlauber müssen mit weiteren Bahnstreiks rechnen

Frankreich-Urlauber müssen im Sommer mit weiteren Bahnstreiks rechnen. Die Gewerkschaft CGT kündigte weitere Ausstände für den 19. Juli sowie für den Monat August an. Von den Arbeitsniederlegungen profitiert unter anderem das deutsche Fernbus-Unternehmen Flixbus. Die Gewerkschaft erklärte, die Termine für den August würden nach und nach bekanntgegeben.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.