Überblick über den Arbeitsmarktbericht Am Freitag erwarten uns aus dem US Wirtschaftskalender die monatlichen US Arbeitsmarktdaten, die auch als NFP bekannt sind. Der Bericht wird um 14:30 Uhr veröffentlicht und es ist zu erwarten, dass in der US Wirtschaft im Juni 195K neue Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Die Arbeitslosenquote soll auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...