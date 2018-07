FRANKFURT (Dow Jones)--Eine nervöse Handelswoche steht den globalen Aktienmärkten bevor. Denn nach ihrer großen Feiertagswoche rund um den 4. Juli kommen US-Anleger erst dann wieder auf volle Touren. Die Chance für starke neue Trends und ein Ende des volatilen Hin und Her ist da, bloß die Richtung ist noch völlig offen. Belastende Faktoren gibt es mit dem Beginn der US-Strafzölle gegen China und den Gegenmaßnahmen zuhauf.

Gleichzeitig merken Fondsmanager jedoch an, dass die Verkaufsbereitschaft mittlerweile stark nachgelassen habe. Wer verkaufen wollte, scheint raus zu sein aus den Märkten - und sogar umgekehrt in Lauerstellung auf den Einstieg zu liegen. Deutlich zeigte sich das in der abgelaufenen Woche an den Autowerten. Nach wochenlanger Talfahrt reichten Fantasien über eine Nullzoll-Politik, um die Kurse von marktschweren Standardtiteln wie BMW und Daimler an einem Tag um 5 Prozent nach oben zu treiben.

Kräftige Reaktionen auf News deuten auf Bodenbildung

Und fantasievolle Spekulationen über einen Einstieg ausländischer Banken bei Deutsche Bank ließen deren Aktie um gut 6 Prozent in der Spitze springen. Deutlicher kann sich kaum zeigen, wie aktiv der Nachrichtenlage gefolgt und dann auch schnellstens zugeschlagen wird, um auch bloß keine Einstiegsgelegenheit zu verpassen. Nur fehlt es derzeit noch an Substanz und Vertrauen, um auch längerfristig engagiert zu bleiben. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen ist allein aufgrund der unsicheren politischen Lage ebenso hoch und kann zu urplötzlichen Verkäufen führen.

Vor allem die "Trump-Tweets" stellen das am wenigsten kalkulierbare Risiko dar. Weder die betroffene Asset-Klasse noch die Richtung ließen sich abschätzen, heißt es im Handel. "Alles ist jetzt Event-basiert, mehr als schnelles Reagieren ist nicht möglich", sagte ein Händler: "Für langfristig orientierte Anleger ist so eine Marktumgebung natürlich der Albtraum." Das Hü und Hott bei den möglichen US-Zöllen auf Autowerte sei dafür das klassische Beispiel.

Vielleicht locke demnächst die ferne Aussicht auf eine Besserung wieder Anleger in den Markt. Denn übergeordnet sehe es gut aus: Das Protokoll der US-Notenbank habe für die USA erneut ein stabiles Wachstum untermauert. Und in Europa, besonders in Deutschland, haben gerade erst die Auftragseingänge in der Industrie positiv überrascht. Technische Analysten weisen passend dazu darauf hin, dass sowohl die US-Indizes als auch Euro-Stoxx-50 und DAX erste Zeichen einer Bodenbildung aufwiesen.

Konjunkturdaten dürfen nicht enttäuschen

Damit dies auch fundamental untermauert wird, sollten die Konjunkturdaten kommende Woche auch gut ausfallen: Im Fokus stehen hier vor allem die harten Fakten aus der EU und den einzelnen Ländern zur Industrieproduktion. Aber auch bei den Stimmungsindikatoren wie dem deutschen ZEW-Index und dem globalen OECD-Frühindikator dürfen keine Schwächezeichen auftauchen.

Gleichzeitig sollte die Inflation im Zaum bleiben, um das Wachstum nicht aufzufressen. Hier stehen die wichtigsten Zahlen überhaupt an mit den Verbraucherpreisen aus China und den USA im Wochenverlauf. Und ab Freitag geht denn auch noch die Berichtssaison los mit den US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo.

July 06, 2018

