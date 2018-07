Die Produktion erfolgt weiterhin auf zwei Papiermaschinen. Ziele des Unternehmens bleiben der Ausbau der Marktposition in allen Produktbereichen und die Ausrichtung auf Premium- und Spezialpapiere. Die Geschäftsführung der Feldmuehle GmbH übernehmen der bisherige Geschäftsführer Heiner Kayser sowie Steffen Liebich und Boris Klenk von Seiten des Investors. Die bereits im Herbst 2017 eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen wurden in den vergangenen Monaten erfolgreich fortgeführt. Gleichzeitig ist es gelungen, das Vertrauen von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern zu erhalten, was die volle Aufrechterhaltung und sehr gute Auslastung der Produktion auch während der Insolvenz ermöglichte. "Feldmuehle bietet ein breites, wettbewerbsfähiges Portfolio mit vielver-sprechenden Produkten und stabilen, gewachsenen Kundenbeziehungen", sagt Heiner Kayser, Geschäftsführer der Feldmuehle GmbH. "Deshalb glauben wir an die Zukunftsfähigkeit und guten Perspektiven des Unternehmens und werden uns ...

