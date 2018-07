IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems, Inc. schließt Partnerabkommen mit der cloudbasierten Multimedia-Plattform Moovly als neuem Partner bei der Preisvergabe in NASCAR Heat Mobile

Versus Systems, Inc. (Versus) (CSE:VS) (CSE:VS.CN) (OTCQB:VRSSF) (FRANKFURT:BMVA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Partnerschaft mit Moovly Media Inc. (Moovly) (TSX.V: MVY), einer cloudbasierten Multimedia-Plattform, eingegangen ist, um Spielern von NASCAR Heat Mobile über die von Versus entwickelte Plattform WINFINITE eine Mitgliedschaft bei Moovly Pro zu ermöglichen.

Moovly macht es für jedermann möglich, interaktive Multimedia-Inhalte zu erstellen - durch die leistbare, intuitive und einfache Gestaltung von Videos. Den Nutzern von Moovly stehen umfangreiche Bibliotheken mit Inhalten in unterschiedlichen Gestaltungsvarianten zur Verfügung. Zusätzlich können sie ihre eigenen Bilder, Filme und Tonmaterial einbauen und so ansprechende Videos und Präsentationen erstellen. Ein abgeschlossenes Werk kann auf Firmen-Webseiten, Facebook und YouTube veröffentlicht und in der Moovly User Gallery zur Ansicht oder Bearbeitung mit anderen geteilt bzw. über Anklicken eines Buttons heruntergeladen werden.

Moovly wird von verschiedensten Nutzern - der YouTube-Community, der Gamingbranche, Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sowie gemeinnützigen Organisationen - zur Entwicklung und Gestaltung von geteilten Videos verwendet. Mit Moovly können Inhalte einfach bearbeitet und rasch aktualisiert werden. Moovly ist das Medium der Wahl für die einfache, cloudbasierte Gestaltung und Bearbeitung von Videos.

Wir sind begeistert, dass wir mit Moovly als Partner nun Preise in NASCAR Heat Mobile anbieten können, freut sich Matthew Pierce, CEO von Versus. Spieler lieben das Versenden von Videos. Zwischen Twitch und YouTube werden jeden Tag Millionen von Stunden an Videoinhalten gestaltet und von Spielern angesehen. Über die Mitgliedschaft bei Moovly Pro und die damit verbundene Preisvergabe in NASCAR Heat Mobile haben die Spieler die Chance, ihre Gaming-Fertigkeiten öffentlich unter Beweis zu stellen.

Viele unserer Nutzer verwenden Moovly zur Herstellung von Videos für YouTube, FaceBook, Twitch und andere soziale Netzwerke. Spieler und Unternehmen der Gamingbranche sind daher für uns eine interessante Zielgruppe. Die von Versus entwickelte Plattform WINFINITE macht es einfach, Produkte und Marken in faszinierenden Spielen wie NASCAR Heat Mobile in den Mittelpunkt zu rücken. Versus ist im Spielesektor mit Google AdWords gleichzusetzen, meint Herr Grunewald, CEO von Moovly.

Über Moovly

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen cloudbasierten Tools, mit denen über Videos und Präsentationen Marketing-, Kommunikations- und Ausbildungsgeschichten erzählt werden. Der moderne Editor Moovly Studio, mit mehr als 175 Millionen (über Partnerschaften mit Shutterstock und Storyblocks) nahtlos integrierten digitalen Beständen, ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.

Moovlys Programmierschnittstellen und BOT-Technologie bieten Dritten die Möglichkeit, ihre Videoinhalte entweder teilweise oder zur Gänze automatisiert zu gestalten - ob es sich nun um kundenindividuelle Massenproduktion, personalisierte Videos (Videoversion von MailMerge), automatische Inhaltserstellung oder Aktualisierung durch Verknüpfung von Datenquellen handelt. Moovly, zu dessen Kunden mehr als 300 der Fortune 500-Unternehmen, Kleinunternehmen, Freiberufler und Ivy League-Universitäten zählen, ist eine intuitive, kosteneffiziente Möglichkeit, um ansprechende videobasierte Inhalte zu erstellen.

Weitere Informationen über Moovly erhalten Sie auf der Webseite www.moovly.com.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com.

Weitere Informationen zur neuen Plattform WINFINITE von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

