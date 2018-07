Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BayernLB: Deutsches Wachstum verstärkt sich im 2. Quartal

Die BayernLB rechnet nach Veröffentlichung unerwartet guter deutscher Produktionszahlen damit, dass sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal verstärkt hat. Zwar müssten nun noch die Juni-Daten abgewartet werden, doch bestätigten die bisher veröffentlichten Mai-Daten das Bild einer etwas dynamischeren Konjunkturentwicklung im zweiten Quartal 2018 im Vergleich zum Jahresanfang, schreibt Volkswirtin Christiane von Berg in einem Kommentar. Sie fügt hinzu: "An das starke Wachstum des letzten Jahres sollte allerdings nicht angeknüpft werden können." Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt um 0,3 Prozent gestiegen. 2017 hatten die Quartalsraten im Durchschnitt bei 0,7 Prozent gelegen.

Commerzbank: Deutsches Wachstum im 2Q geringfügig stärker

Die Commerzbank erwartet nach Veröffentlichung unerwartet guter deutscher Produktionszahlen, dass sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal nur wenig verstärkt hat. Volkswirt Ralph Solveen geht davon aus, dass die Mai-Daten die tatsächliche Entwicklung überzeichnen, weshalb er für Juni mit einem deutlichen Produktionsrückgang rechnet, "was auch unser auf Basis der Auftragseingänge berechneter Trend für die Produktion signalisiert". Solveen folgert: "Somit dürfte die Industrieproduktion im zweiten Quartal nur etwas höher ausfallen als in den ersten drei Monaten des Jahres. Dies spräche dafür, dass auch die gesamte Wirtschaft nur geringfügig stärker gewachsen ist als im ersten Quartal."

SPD stellt Seehofer als Innenminister infrage

Nach der Einigung der großen Koalition in der Asylpolitik stellt die SPD Horst Seehofer (CSU) als Bundesinnenminister infrage. "Das Theater, das Seehofer und Söder in den vergangenen Wochen aufgeführt haben, ist unwürdig für Deutschland", erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil am Freitag. "Seehofer muss sich die Frage gefallen lassen, ob er noch die Kraft und Autorität hat, um jetzt erfolgreich internationale Abkommen zu verhandeln."

Kurz pocht auf Zusage Seehofers bei Zurückweisungen an der Grenze

Nach dem Asylkompromiss in Berlin pocht Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) darauf, dass Deutschland nur Flüchtlinge an der Grenze zurückweist, für die Wien auch zuständig ist. Diese Zusage von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bei seinem Besuch am Donnerstag sei "sehr eindeutig" gewesen, sagte Kurz am Freitag in Wien. "Es werden keine Flüchtlinge von Deutschland nach Österreich zurückgestellt, für die Österreich nicht zuständig ist."

China setzt Gegenzölle auf US-Produkte in Kraft

Wenige Stunden nach dem Inkrafttreten von US-Strafzöllen auf Waren aus China hat Peking wie angekündigt Gegenzölle verhängt. "Die chinesischen Maßnahmen sind mit sofortiger Wirkung in Kraft", teilte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Freitag in Peking mit. Er nannte allerdings keine Einzelheiten zu bestimmten US-Produkten, die nun zusätzlich mit Zöllen belegt sind, oder zum Wert dieser Waren.

Deutsche Wirtschaft hat hohe Erwartungen an Regierungskonsultationen mit China

Deutschlands Wirtschaft blickt erwartungsvoll auf die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am Montag und Dienstag in Berlin. "Nachdem sich die Beziehungen zu den USA immer schwieriger gestalten, wird der andere Wirtschaftsgigant China für uns unweigerlich wichtiger", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Freitag. "Deutschland und China sollten sich beim Regierungsgipfel mit Worten und Taten klar zu den Regeln der internationalen Welthandelsordnung und zum Anstreben multilateral geltender Spielregeln für Handel und Investitionen bekennen."

Maas unterstreicht wirtschaftliche Vorteile des Atomabkommens mit dem Iran

Vor dem Treffen mit Iran zum Atomabkommen hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Freitag die wirtschaftlichen Vorteile der Übereinkunft hervorgehoben. Ziel sei es, dem Iran nach dem Ausstieg der USA deutlich zu machen, dass er "nach wie vor wirtschaftliche Vorteile durch dieses Abkommen hat", sagte Maas am Freitag vor einem Außenministertreffen zur Rettung des Atomabkommens in Wien. "Wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, den Zahlungsverkehr für den Iran offenzuhalten, so dass auch der Iran keine Veranlassung sieht, sich aus diesem Abkommen zurückzuziehen."

Trumps Zollpolitik zerstört "System von Regeln"

Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben hält die genauen Folgen des Handelskonflikts zwischen den USA und China für noch nicht abschätzbar. Die strukturellen Auswirkungen aber seien "katastrophal", sagte er am Freitag im SWR-Tagesgespräch. Durch die Zollpolitik des US-Präsidenten werde ein "System von Regeln" zerstört.

Trump erklärt sich für "vollauf vorbereitet" für Gipfeltreffen mit Putin

US-Präsident Donald Trump hat sich für "vollauf vorbereitet" für das geplante Gipfeltreffen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin erklärt. "Ich habe mich mein Leben lang auf diese Dinge vorbereitet", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei einer Kundgebung in der Stadt Great Falls. Kritiker hatten Trump zuvor vorgehalten, wegen mangelnder Erfahrung nicht auf Augenhöhe mit Putin verhandeln zu können.

Bundesrat billigt Haushalt 2018

Der Bundeshaushalt für das laufende Jahr ist endgültig beschlossene Sache. Nachdem der Bundestag den Budgetentwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Vorabend beschlossen hatte, ließ ihn auch der Bundesrat nach einem deutlich beschleunigten Beratungsverfahren passieren. In ihrer Plenarsitzung in Berlin erhoben die Länder keine Einwände gegen den Etat, der für das laufende Jahr Ausgaben von 343,6 Milliarden Euro vorsieht, ohne dass neue Schulden aufgenommen werden sollen.

Länder warnen vor zu viel Kontrolle durch den Bund

Angesichts der vom Bund geplanten Grundgesetzänderungen zur finanziellen Unterstützung der Länder bei der Verbesserung der Bildungsinfrastruktur und im sozialen Wohnungsbau hat der Bundesrat vor zu viel Kontrolle durch den Bund gewarnt. Es sei mit der verfassungsrechtlichen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern nicht vereinbar, wenn der Bund über die Zuweisung der Finanzhilfen hinaus auch Steuerungs- und Kontrollrechte gegenüber den Ländern erlange, heißt es in der von den Ländern beschlossenen Stellungnahme laut Bundesrat.

SAP-Personalchef rechnet mit steigenden Löhnen durch künstliche Intelligenz

Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird nach Ansicht von SAP-Personalchef Stefan Ries zu deutlich steigenden Löhnen führen. "KI kann ein echter Wohlstandstreiber werden", sagte Ries dem Nachrichtenmagazin Focus. Durch KI könnten Beschäftigte bessere und vor allem schnellere Entscheidungen treffen: "Das steigert die Produktivität enorm." Je leistungsfähiger Beschäftigte durch KI würden, umso stärker könnten auch ihre Löhne steigen.

Japan richtet Chef und sechs Anhänger von Aum-Sekte wegen Anschlags in Tokio hin

Mehr als zwei Jahrzehnte nach dem verheerenden Giftgasanschlag auf die U-Bahn in Tokio sind der damalige Chef und sechs weitere Mitglieder der Aum-Sekte hingerichtet worden. Die japanische Justizministerin Yoko Kamikawa bestätigte, dass Shoko Asahara und sechs seiner Mitstreiter am Freitag gehängt wurden. Es waren die ersten Hinrichtungen im Zusammenhang mit der Nervengasattacke mit 13 Todesopfern und tausenden Verletzten, welche die Welt schockiert hatte.

US-Bundesrichter gibt Kalifornien im Kampf gegen harte Einwanderungspolitik recht

Ein US-Bundesrichter hat dem liberalen Bundesstaat Kalifornien im Kampf gegen die harte Einwanderungspolitik der Regierung von Präsident Donald Trump recht gegeben. Bundesrichter John Mendez wies am Donnerstag (Ortszeit) eine Klage des US-Justizministeriums gegen zwei kalifornische Gesetze ab, die die Zusammenarbeit der kalifornischen Behörden mit den Bundesbehörden in Einwanderungsfragen beschränken.

Frankreich-Urlauber müssen mit weiteren Bahnstreiks rechnen

Frankreich-Urlauber müssen im Sommer mit weiteren Bahnstreiks rechnen. Die Gewerkschaft CGT kündigte am Freitag weitere Ausstände für den 19. Juli sowie für den Monat August an. Von den Arbeitsniederlegungen profitiert unter anderem das deutsche Fernbus-Unternehmen Flixbus.

SCHWEIZ

SNB: Währungsreserven Juni 748,5 Mrd CHF

SNB: Währungsreserven betrugen im Mai 740,6 Mrd CHF

