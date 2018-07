Wien (www.fondscheck.de) - Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) hat die Wiener Semper Constantia Privatbank AG (Semper Constantia) mit Sitz in Wien vollständig übernommen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Fondsgeschäft solle in Österreich kräftig ausgebaut werden, heiße es.Am 22. Dezember 2017 habe die LLB die Unterzeichnung eines Kaufvertrags zum Erwerb der Semper Constantia angekündigt. Plangemäß sei die Transaktion nun formal abgeschlossen worden, habe die LLB mitgeteilt. Per 4. Juli 2018 habe die LLB 100 Prozent des Aktienkapitals der Semper Constantia Privatbank übernommen. ...

