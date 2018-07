Hannover (ots) - Eine neue Tarifgeneration mit deutlich niedrigeren Darlehenszinsen hat die LBS Norddeutsche Landesbausparkasse Berlin - Hannover (LBS Nord) jetzt eingeführt. Künftig sind Finanzierungen bei der LBS Nord ab einem Zinssatz von 0,99 Prozent möglich.



Die neue Tariffamilie bietet vier Varianten für die unterschiedlichen Wünsche rund ums eigene Zuhause:



Mit dem LBS-Modernisierer lassen sich alle Vorhaben, die den Wohnwert der eigenen Immobilie steigern, besonders zinsgünstig verwirklichen. Das gilt für energetische Modernisierungen genauso wie für Renovierungen oder An- und Umbauten. Der Nominalzins für das Darlehen beträgt hier ab 0,99 Prozent (effektiver Jahreszins 1,26 %).



Auch im Tarif für die klassische Eigenheimfinanzierung hat die LBS Nord den Darlehenszins deutlich um 0,5 Prozent gesenkt. Wer bauen oder kaufen möchte oder eine Anschlussfinanzierung benötigt, kann hier ein Bauspardarlehen ab einem Nominalzins von 1,75 Prozent erhalten (effektiver Jahreszins 2,00 %).



Der LBS-Starter für junge Menschen und zur Anlage vermögenwirksamer Leistungen sowie der LBS-Plus mit einem attraktiven Bonus für individuelle Sparleistungen runden das neue Tarifangebot ab.



"Wir bringen damit die günstigsten Finanzierungskonditionen in unserer gesamten Unternehmensgeschichte auf den Markt. Damit helfen wir unseren Kunden, sich das historische niedrige Zinsniveau weiter zu sichern", betont LBS-Vorstandsvorsitzender Dr. Rüdiger Kamp. Denn es sei absehbar, dass die Europäische Zentralbank bald eine Wende in ihrer Nullzinspolitik einleiten werde.



Neben den gesenkten Zinsen bieten die neuen LBS-Tarife für Eigenheimfinanzierer einen weiteren Vorteil: Sie können von einem höheren Darlehensanspruch profitieren. Denn künftig müssen nur noch 30 Prozent der Bausparsumme (statt zuvor 40 %) angespart werden, um in den Genuss des Darlehens zu kommen. Zudem gibt es flexible Wahl- und Wechselmöglichkeiten zwischen Tarifen und Konditionen, wenn sich die Lebenssituation und die Wohnziele einmal ändern.



Einen besonderen Vorteil hält die LBS Nord außerdem für "Bausparanfänger" bereit: Abgesehen von der Variante LBS-Plus wird in allen anderen Tarifen Kindern und Jugendlichen bis 15 Jahre das Jahresentgelt von 18 Euro erstattet.



