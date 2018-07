Der USD/CAD baut seine Konsolidierung aus und so wird er weiter durch die 1,3150 begrenzt, bevor die monatlichen Arbeitsmarktdaten der USA und Kanadas veröffentlicht werden. Das Paar befindet sich in Reichweite des 3-Wochentief, während eine Kombination aus divergierenden Kräfte in dazu führt, dass der Handel zur Mitte des europäischen Handels am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...