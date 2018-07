Erfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Lieblinge aus dem KiKA-Programm reisten in den vergangenen Wochen zu ihren Zuschauern nach Hause und erlebten dabei aufregende Abenteuer. An der Mitmach-Aktion "KiKA kommt zu dir!" haben sich in diesem Jahr über 5.000 Kinder aus ganz Deutschland beworben - darunter Tanzgruppen, Fußball-Mannschaften und Kindertagesstätten. Allein für die "Baumhaus"-Aktion gab es 467 Einreichungen von Kindern und Kitas.



"KiKANiNCHEN", "KiKA LIVE ALLSTARS", "TanzAlarm" und "Baumhaus" zum Anfassen



Kikaninchen, Anni und Christian feierten Monsterpartys im "Kinderhaus Bullerbü" in Weingarten, im "Katholischen Kindergarten St. Hildegard" in Worms und in der Kita "Waldhaus" in Bad Liebenwerda. Die Kids des FC 1957 Marxheim aus Hofheim am Taunus haben sich in einem exklusiven Match gegen die prominenten Köpfe der "KiKA LIVE ALLSTARS" bewiesen. Bei ihrem großen Tanzauftritt zur Straßenparty in Geldern wurden die "8COUNTS Dance Kids" von Singa, dem TanzTapir und den TanzAlarm-Kids unterstützt. Und Singa und Juri besuchten gemeinsam das Baumhaus der Kita "St. Elisabeth" in Augsburg und haben mit den Kindern drei "Baumhaus"-Sendungen aufgezeichnet.



Die diesjährigen Highlights der Mitmach-Aktion - die Aufzeichnungen des "KiKA LIVE ALLSTARS"-Spiels, des "TanzAlarm"-Auftritts sowie die drei "Baumhaus"-Sendungen - waren im Juni für alle Zuschauer*innen und Fans im Programm des Kinderkanals von ARD und ZDF zu sehen. Das "Baumhaus", erstmals aus einem real existierenden Baumhaus, erreicht dabei einen durchschnittlichen Marktanteil von 19,8 Prozent bei den Drei- bis 13-Jährigen und 45,1 Prozent bei den Drei- bis Fünfjährigen.*



Auf kika.de sind alle Informationen zu "KiKA kommt zu dir!" zu finden. Online stehen darüber hinaus zahlreiche Einsendungen sowie die produzierten Sendungen zur Ansicht bereit.



KiKA Marktführer im Juni



Nach einem erfolgreichen Mai, schließt KiKA auch den Monat Juni mit 14,7 Prozent als Marktführer ab.** Neben den erfolgreichen "KiKA kommt zu dir!"-Aktionen trugen dazu Premieren und Serienklassiker bei: Die Premierenfolgen von "Glücksbärchis & Co." (KiKA) am 11. Juni und "Elsa" (KiKA) am 20. Juni erzielten Marktanteile von 35,2 und 44,1 Prozent in der Zielgruppe der Drei- bis 13-Jährigen. Die beliebte Animationsserie "Doozers" (KiKA) erreichte im Juni durchschnittlich 25,0 Prozent mit einem Spitzenwert am 12. Juni von 62,3 Prozent. Auch "Peter Pan - Neue Abenteuer" (ZDF) mit durchschnittlich 31,0 Prozent und die irische Vorschulserie "Nele & Nora" (KiKA) mit durchschnittlich 27,0 Prozent (46,8 Prozent bei den Drei- bis Fünfjährigen) Marktanteil verhalfen zum erfolgreichen Monatsabschluss.***



Quelle TV-Quoten: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; videoSCOPE, Marktstandard: TV, Basis, sofern nicht anders vermerkt: Marktanteil {TV} in %, Kinder 3-13 Jahre; Stand: 05.07.2018, vorl./endg. gew. Daten: * KiKA, KiKA kommt zu dir! - Baumhaus, 22.-24.06.2018, 3 Folgen. ** KiKA gesamt 01.06.-30.06.2018, 06-21 Uhr. *** KiKA, Glücksbärchis & Co., 11.-22.06.2018, 12 Folgen; Elsa, 20.-29.06.2018, 8 Folgen; Doozers, 04.06.-29.06.2018, 60 Folgen; Peter Pan - Neue Abenteuer, 01.06.-17.06.2018, 17 Folgen, 19:00 Uhr-Sendeplatz; Nele & Nora, 08.06.-29.06.2018, 48 Folgen.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de