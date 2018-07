Nach mehreren Versuchen ist der Aktie von Siemens Healthineers am Donnerstag endlich der Ausbruch über 36 Euro geglückt. Das sorgte für gute Stimmung bei den Anlegern, die den Titel am Freitagmorgen erneut leicht nach oben bis auf 36,38 Euro beförderten. Auch die Analysten blicken jetzt optimistisch in die Zukunft, unter anderem gab es am Freitag eine positive Einschätzung der amerikanischen Großbank JPMorgan, welche den Kurs jetzt weiter befeuern dürfte. Zunächst hat Healthineers jetzt die ... (Robert Sasse)

