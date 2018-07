Während die Telekom schon über Gbit im Mobilfunk redet und damit kräftig die Werbetrommel rührt, konnten die Einwohner der Gemeinde Kleßen-Görne darüber viele Jahre nur herzlich lachen. Hier ist das Telefonieren oder surfen im Mobilfunknetz innerhalb von Gebäuden so gut wie unmöglich und selbst im Freien soll es eher ein Glücksfall sein, wenn es denn mal funktioniert. Die katastrophale Versorgung ist heute schon in ganz Deutschland bekannt. Die Telekom will diese Lücke aber nun endgültig schließen. ... (Robert Sasse)

