MYM und die Sherbrooke Historical Society gehen eine Partnerschaft ein, um ein Konzept für das CannaCentre-Museum auf dem Cannabisproduktionsbetrieb in Weedon, Quebec, Kanada, zu erarbeiten

Vancouver, B.C., Kanada, 6. Juli 2018 - MYM Nutraceuticals Inc., (CSE: MYM) (MYM oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine Partnerschaft mit der Sherbrooke Historical Society eingegangen ist, um das Konzept des Cannabis-Museums zu erarbeiten, das auf dem 1,5 Mio. Quadratfuß großen Cannabisproduktionsbetrieb des Unternehmens in Weedon, Quebec, Kanada, gebaut und CannaCentre genannt werden soll.

Gemäß der Vereinbarung wird die Sherbrooke Historical Society ein Konzept für das Museum erstellen sowie einen Arbeitsplan und eine Kostenübersicht liefern. Die Sherbrooke Historical Society wird Empfehlungen aussprechen hinsichtlich der richtigen Managementmethode für dieses innovative Museumsprojekt, das wir in Weedon, Quebec, bauen werden. Um die Sherbrooke Historical Society bei dieser Aufgabe zu unterstützen, wird ein Beirat aus Bürgern Weedons, Repräsentanten der MRC du Haut-Saint-François sowie Stellvertretern aus dem Tourismus- und Kultursektor der Region gebildet werden.

Wir sind begeistert über die Partnerschaft mit der Sherbrooke Historical Society bei der Entwicklung eines Konzepts für das CannaCentre auf unserem wohl wichtigsten Cannabisproduktionsbetrieb in Weedon, Quebec, meinte Rob Gietl, CEO von MYM. Die Sherbrooke Historical Society hat schon längst erkannt, wie wichtig die Wahrung der Geschichte in Sherbrooke und den Eastern Townships ist. Durch ihr Engagement beim Bau von Kanadas erstem Cannabismuseum wird sichergestellt, dass dieses monumentale Ereignis in den Aufzeichnungen über die ereignisreiche Geschichte der Eastern Townships dokumentiert wird.

Jean Thériault, Vorsitzender der Sherbrooke Historical Society, sagte, wie stolz er darauf sei, dass seine Organisation für ein Projekt ausgewählt wurde, das einen Wachstumsmotor in der Region darstellt. Die Sherbrooke Historical Society ist geehrt, der führende Partner für dieses Projekt in Weedon, Quebec, zu sein. Es handelt sich hierbei um eine seltene Gelegenheit, an einem Projekt teilzunehmen, das eine hilfsbedürftige Ecke unserer Region wieder mit Leben füllen könnte. Die Entwicklung von Bildungs-, Kultur- und Tourismusangeboten hier im RCM du Haut-St-François ist eine interessante Herausforderung für uns und alle östlichen Townships.

Der geschäftsführende Direktor der Sherbrooke Historical Society, Michel Harnois, ist stolz darauf, dass das Fachwissen seines Teams für ein so wichtiges Projekt ausgewählt wurde. "Die Aufgabe, das Konzept für eine ganz neue Art von Museum in Quebec und in Kanada mit einem so großen pädagogischen und gesellschaftlichen Potenzial zu entwickeln, erfordert, dass unser Team unkonventionell denkt und ein wahrhaft einzigartiges Projekt schafft, um das uns viele beneiden werden. Wir freuen uns, dass MYM Nutraceuticals auf lokales und regionales Fachwissen setzt.

Über die Sherbrooke Historical Society

Die Sherbrooke Historical Society (SHS) ist eine 1927 gegründete gemeinnützige Organisation, die jedes Jahr neben zwei Dauerausstellungen auch noch Sonderausstellungen zeigt. Ihr privater Archivservice wird von Quebécs Nationalbibliothek Bibliothèque et Archives nationales du Québec besonders geschätzt. Die SHS bietet der Öffentlichkeit Archivdienste, historische Recherche, Ausstellungsdesign und -präsentation. Das Team hält Vorlesungen zu verschiedenen Themen der regionalen Geschichte. Eine bemerkenswerte Leistung ist, dass die SHS für ihre Ausstellung LHistoire fait son marché mit dem Governor Generals History Award for Excellence in Community Programming ausgezeichnet wurde. Einmal im Jahr verwandelt die SHS den Sherbrooke Marché de la Gare in einen Markt zu Zeiten der Jahrhundertwende. Bei diesem Ereignis treten historische Charaktere auf, es wird die Musik der damaligen Zeit gespielt und man kann Waren zu Preisen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts kaufen.

Über MYM Nutraceuticals Inc.

MYM Nutraceuticals Inc. ist ein innovatives Unternehmen, das auf den Erwerb von Health Canada-Lizenzen für die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln und Produkten für die lokale Anwendung auf Basis von medizinischem Cannabis in Bio-Qualität spezialisiert ist. MYM ist als Aktionär an zwei Produktionsprojekten in Québec beteiligt, die bei Fertigstellung eine Produktionsfläche von über 1,5 Millionen Quadratfuß umfassen sollen. MYM ist außerdem an einem Produktionsprojekt mit einer erwarteten Produktionsfläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (Projekt Northern Rivers) in New South Wales, Australien als Aktionär beteiligt. Australien ist ein spannender neuer Markt, in dem Cannabis vor kurzem für medizinische Zwecke legalisiert wurde. Um sich innerhalb der Branche eine starke Präsenz und entsprechendes Wachstumspotenzial zu sichern, sucht MYM aktiv nach komplementären Übernahmemöglichkeiten und Aktiva in den Bereichen Technologie, Nutrazeutika und CBD. Die Aktien von MYM werden in Kanada, Deutschland und den Vereinigten Staaten unter den nachfolgenden Börsensymbolen gehandelt: (CSE:MYM) (OTC:MYMMF) (FRA:0MY) (DEU:0MY) (MUN:0MY) (STU:0MY).

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen darstellen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der erfolgreichen Fertigstellung des CannaCentre, der erwarteten 1,5 Millionen Quadratfuß großen Produktionsfläche der Weedon-Anlage, der erwarteten Produktionsfläche von insgesamt 1,5 Millionen Quadratfuß der beiden Produktionsprojekte in Quebec, der erwarteten Produktionsfläche von 1,2 Millionen Quadratfuß beim Projekt Northern Rivers, die erwarteten positiven wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Gründung des CannaCentre auf die Region Weedon. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen anhand der Verwendung von Begriffen wie beabsichtigen, erwarten, wird erwartet oder Variationen solcher Wörter oder Phrasen sowie durch Aussagen identifiziert werden, wonach bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten grundlegenden Annahmen und Analysen des Unternehmens sowie auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, einschließlich der Annahmen, dass das Projekt wie geplant mit einer Gewächshausfläche von 1,5 Millionen Quadratfuß fertiggestellt wird; der erfolgreichen Fertigstellung und des Betriebs des vielseitig einsetzbaren CannaCentre mit einem Museum, dass die Bedingungen der Partnerschaftsvereinbarung des Unternehmens mit SHS wie erwartet erfüllt werden,; sowie der planmäßigen Fertigstellung des Projekts Rivers, einschließlich der Errichtung und des Betriebs einer 1,2 Millionen Quadratfuß großen Produktionsfläche und dass das CannaCentre positive wirtschaftliche und soziale Auswirkungen auf die Region Weedon haben wird. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass diese Annahmen, die auf den zurzeit verfügbaren Informationen basieren, vernünftig sind, könnten sich diese als inkorrekt herausstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen zahlreichen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Risikofaktoren könnten unter anderem beinhalten, dass die Tochtergesellschaft von MYM keine Lizenz von Health Canada für den Anbau von Cannabis in Weedon Anlage erhält; dass aufgrund eines Mangels an Finanzierungen oder einer ausbleibenden Genehmigung das CannaCentre und das Projekt Northern Rivers nicht wie geplant erfolgreich fertiggestellt und errichtet werden können; das CannaCentre wird keine positiven wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen auf die Region Weedon haben, und die Bedingungen des Partnerschaftsvertrags des Unternehmens mit SHS werden nicht erfüllt oder gekündigt.Obwohl das Management des Unternehmens versuchte, die wichtigsten Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, kann es noch immer Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass solche Aussagen genau sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von solchen Aussagen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet ist. Das Unternehmen führt kein Update von hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, zukunftsgerichteten Informationen oder finanziellen Prognosen durch, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wir halten uns an die Safe Harbor-Bestimmungen.

