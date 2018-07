Der USD/CHF wird am Freitag in einer 30 Pips Range gehandelt, während die Investoren auf die Veröffentlichung der Nonfarm Payrolls und weitere Entwicklungen zu den Handelsspannungen zwischen den USA und China warten. Aktuell beträgt der Tagesverlust -0,06 % bei 0,9927. Wie bereits im Juni angekündigt, führten die USA am Freitag um 6:00 Uhr weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...