- Termine vom 9. bis 15. Juli - === M O N T A G, 9. Juli 2018 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Mai 10:00 DE/LBBW, PG zum Kapitalmarkt-Update zweites Halbjahr, Frankfurt 10:30 DE/Hans-Böckler-Stiftung, PK zur IMK-Studie "Arbeits- und Lohnstückkosten", Berlin 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juli *** 11:00 DE/Deutsch-chinesische Regierungskonsultationen, 15:00 gemeinsame PK von Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Ministerpräsidenten Li Keqiang, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Mai 12:00 EU/Gipfeltreffen EU-Ukraine, 15:10 PK, Brüssel *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 17:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, Keynotes beim Deutsch-Chinesischen Forum für wirtschaftliche und technologische Zusammenarbeit, Berlin - US/Court of Chancery, Beginn des Gerichtsverfahrens wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius D I E N S T A G, 10. Juli 2018 *** 03:30 CN/Verbraucherpreise Juni *** 08:45 FR/Industrieproduktion Mai 10:00 DE/Bundesinnenminister Seehofer, Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2017, Berlin *** 10:30 GB/BIP Mai *** 10:30 GB/Industrieproduktion Mai *** 10:30 GB/Handelsbilanz Mai 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV, Hamburg *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2046 mit Kupon von 0,10% über 250 Mio EUR 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2030 mit Kupon von 0,50% über 0,5 Mrd EUR *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt *** 17:20 GB/Bundeskanzlerin Merkel und Großbritanniens Premierministerin May, PK nach Westbalkan-Konferenz, London 20:00 RU/Fußball-WM Halbfinale: Sieger VFA - Sieger VFB, St. Petersburg M I T T W O C H, 11. Juli 2018 07:00 DE/Cropenergies AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Mannheim *** 08:00 AT/OMV AG, Trading Update 2Q, Wien 08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 1Q, London *** 09:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der EZB-Statistikkonferenz, Frankfurt 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 FR/Bundeswirtschaftsminister Altmaier reist nach Paris (bis 12.7.) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Juni *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 RU/Fußball-WM Halbfinale: Sieger VFC - Sieger VFD, Moskau 22:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (2018 stimmberechtigt im FOMC) an der Brooklyn Law School, New York - BE/Nato, Gipfeltreffen (bis 12.7.), Brüssel - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 12. Juli 2018 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juni, Frankfurt 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:30 DE/Gerresheimer AG, Ergebnis 2Q (10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Juni (endgültig) 10:00 DE/Fielmann AG, HV, Hamburg 10:00 DE/QSC AG, HV, Köln 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), PK zur Vorstandsvergütungsstudie, Frankfurt *** 11:00 EU/Industrieproduktion Mai *** 13:00 EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom 14. Juni *** 14:30 US/Realeinkommen Juni *** 14:30 US/Verbraucherpreise Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 18:15 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rocky Mountain Economic Summit, Victor - DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Teilnahme am Mobilfunkgipfel, Berlin F R E I T A G, 13. Juli 2018 *** 05:15 CN/Handelsbilanz Juni *** 08:00 DE/Großhandelspreise Juni *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:50 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 2Q, New York *** 14:00 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 2Q, San Francisco *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Juni *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Juli - DE/Kohlekommission, Sitzung, Berlin - GB/Premierministerin May, Treffen mit US-Präsident Trump, London - EU/Ratingüberprüfung für Deutschland (Moody's), Italien (DBRS), Litauen (DBRS), Spanien (Fitch), Türkei (Fitch) S A M S T A G, 14. Juli 2018 16:00 RU/Fußball-WM Spiel um Platz 3: Verlierer HF1 - Verlierer HF2, St. Petersburg S O N N T A G, 15. Juli 2018 17:00 RU/Fußball-WM Finale: Sieger HF1 - Sieger HF2, Moskau ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2018 08:33 ET (12:33 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.