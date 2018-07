Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein weiteres Mitglied des Lenkungsrates der Bank of Japan, Takako Masai, hat sich gestern zu Wort gemeldet und zeigte sich (wenig überraschend) wie bereits ihre Kollegen zuvor optimistisch, dass das Aufwärts-Momentum bei den Konsumentenpreisen in Japan immer noch intakt sei, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...